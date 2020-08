Um homem de 43 anos morreu depois de ser atingido por um tiro acidental enquanto caçava um javali na manhã de domingo (2) na zona rural de Itanhandu (MG).

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com um amigo em uma fazenda, quando acabou sendo confundido com o animal e foi atingido pelo disparo do companheiro.

Para a polícia, o homem que disparou o tiro disse que primeiro a vítima deu um tiro no javali e correu para verificar se havia acertado o animal. Nesse momento, conforme o relato do homem, ele se confundiu, pensou que o animal estava se movimentando na mata e fez o disparo.

Depois de atirar, ele ouviu a vítima pedindo socorro e percebeu que havia atingido o companheiro. Ele ainda tentou socorrer o amigo, mas não conseguiu devido às condições do terreno.