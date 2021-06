O Sul de Minas confirmou novo recorde de casos da Covid-19. Nesta terça-feira (8), foram 2.759 registros da doença e sete novos óbitos.

Esse é o maior número de casos diários de Covid-19 registrado na região desde o começo da pandemia no Brasil, em março do ano passado.

Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e são divulgados através do “Painel de Monitoramento”, que registra todas os detalhes do novo coronavírus no estado.

Os 2.759 casos foram confirmados em 89 cidades. Alfenas foi o município com mais registros 350; em seguida, Pouso Alegre e Extrema, com 289; Passos, com 240; e Três Pontas, com 160.

As cidades que confirmaram as sete mortes foram Cássia (2), Cabo Verde, Campos Gerais, Cruzília, Extrema e Três Pontas.

O Sul de Minas já confirmou 219.320 casos e 5.149 mortes. No momento, são 20.327 pessoas em acompanhamento ou com suspeita de Covid-19 e 193.844 recuperados.

Os dados são da SES-MG e podem divergir das secretarias municipais.

Fonte: Estado de Minas