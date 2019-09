O vereador de Monte Santo de Minas, Renato Vitor Marçal (PSDB) foi preso por falta de pagamento de pensão alimentícia.

Após o cumprimento de mandado judicial, ele foi conduzido ao Presídio de São Sebastião do Paraíso.

De acordo com a Polícia Militar o valor devido é de mais de R$ 4 mil. Os policiais foram acionados para acompanhar um oficial de Justiça no cumprimento do mandado judicial.