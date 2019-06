Os posts nas redes sociais se multiplicam de forma acelerada. São imagens jogadas na web de pessoas saindo de casa para trabalhar, na academia, tomando café, almoçando, viajando… O que vale é registrar o momento e contar para os amigos como está o dia. Um fenômeno crescente que pode até ser criticado por alguns grupos, mas sua força não pode ser ignorada.

Saturadas com informações pessoais, as redes sociais têm se tornado um território ideal para a ação de criminosos. Usando sites como ferramentas de reconhecimento, um invasor pode enviar uma mensagem direcionada, chamada de spearphishing, na qual ele tenta persuadir um usuário a visitar uma página falsa, que parece ser legítima, com o objetivo de roubar credenciais e dinheiro. O alerta é da Eset, empresa de segurança em tecnologia, que monitora diariamente as invasões em sites e redes sociais.

Técnicas de manipulação também são usadas para o usuário abrir um anexo infectado, que age como um malware com a capacidade de filtrar dados ou gravar tudo o que é digitado no computador. “Vivemos em uma época em que tudo é compartilhado. O surgimento de sites e plataformas de rede abriu uma nova maneira de compartilhar todos os tipos de informações pessoais”, diz Camilo Gutierrez, chefe de laboratório da Eset América Latina.