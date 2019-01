Quem não conseguiu observar o último eclipse total da Lua, que ocorreu em julho do ano passado, terá uma nova chance de assistir ao fenômeno. Na madrugada de domingo (20) para segunda-feira (21) , acontecerá o único eclipse lunar total deste ano. Ele poderá ser observado em qualquer lugar do Brasil sem o auxílio de telescópios, se as condições climáticas estiverem boas. E se você é do tipo de pessoa que adora esses fenômenos da astronomia,aproveite essa chance porque o próximo eclipse total da Lua demorará alguns anos para acontecer.

O eclipse lunar total acontece quando a Lua é totalmente encoberta pela sombra da Terra, deixando de receber a luz do Sol. Ele ocorre lentamente e se divide em três fases: eclipse penumbral, parcial e total. De acordo com dados da Nasa,a previsão é de que o fenômeno comece às 1h35 da manhã e dure até por volta de 4h50. O eclipse total acontecerá às 2h40, que deve ser o melhor horário para observá-lo. É neste momento que a Lua começará a apresentar uma coloração avermelhada, que nós chamamos de “Superlua de Sangue”.

De acordo com especialistas, a cor vermelha surge porque, mesmo que os raios do Sol não consigam alcançar a Lua, uma pequena parte de raios vermelhos é filtrada através da atmosfera da Terra e as refrações desses raios atingem o satélite. Além de apresentar essa coloração diferente, a Lua também estará maior do que o tamanho normal. Isso acontecerá porque ela estará localizada em um ponto mais próximo de sua órbita ao redor da Terra, o Perigeu.

Quem perder a chance neste ano terá que esperar um pouco para a próxima oportunidade, poiso próximo eclipse total da Lua está previsto para apenas maio de 2021.