Um supermercado foi condenado a pagar uma indenização de R$ 4 mil por venda de uma broa estragada em Lavras.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), um consumidor de 33 anos será indenizado por danos morais e materiais pelo alimento consumido em 11 de janeiro de 2019. Além deste valor, o estabelecimento também terá que fazer a devolução de R$ 9,87, referente a quantia paga pelo produto.

Ainda de acordo com o TJMG, o indenizado relatou ter náuseas e mal-estar, a ponto de ter que procurar um médico após consumir o alimento que estaria embolorado. O supermercado se defendeu sob o argumento de que o bolor no produto se deu pela má conservação do alimento na casa do consumidor.

Segundo a empresa, as fotos do alimento correspondem a um produto diferente dos comercializados em seu estabelecimento. Outro ponto alegado foi de que o receituário médico não era suficiente para comprovar o dano à saúde.