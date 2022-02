A cliente de uma rede de supermercados será indenizada em R$ 15 mil após ser atingida por três fardos de farinha, cerca de 60 kg, enquanto fazia compras. O caso foi registrado em um estabelecimento comercial de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na terça-feira (15). O caso foi registrado em 2017, quando a idosa, à época com 72 anos, fazia compras com o marido no Atacadão S.A.

O casal passava por um dos corredores quando, ao se abaixar para conferir o preço de um produto, a mulher foi atingida pelos fardos, que caíram de uma altura de cinco metros.

A idosa desmaiou, foi socorrida e levada ao banheiro com fortes dores na parte lombar. Ela também teve ferimentos no braço esquerdo e na boca. Devido ao susto, o marido dela, também idoso, ficou paralisado e sem reação.