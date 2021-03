Supermercados e padarias de Belo Horizonte não poderão funcionar aos domingos. A medida já foi comunicada a Amis (Associação Mineira de Supermercados) e Amipão (Sindicato e Associação da Indústria Mineira de Panificação), entidades do setor, e visa conter a transmissão da Covid-19.

O Mercado Central e outros mercados de BH, como o do Cruzeiro e o Mercado Novo, também não poderão abrir. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, sacolões, lanchonetes, lojas de conveniência, açougues e similares também não poderão funcionar aos domingos.

Ainda segundo a PBH, estes estabelecimentos poderão operar por delivery ou drive thru (somente os que possuem estacionamento internalizado).

O presidente da Amipão, Vinicius Dantas, confirmou que a Prefeitura já comunicou a entidade do fechamento. Representantes da Prefeitura estão em permanente contato com as entidades comerciais, diz Dantas, e “pediram colaboração no entendimento da gravidade da situação”.