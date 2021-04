Os supermercados e padarias de Minas tiveram o horário de funcionamento ampliado até às 22h, conforme anunciado nessa quarta-feira (7) pelo governo do estado. Por outro lado, passa a ser proibida a retirada em balcão em todo o comércio não essencial, das 20h às 5h. Assim, estabelecimentos como bares e restaurantes só poderão funcionar em formato de delivery neste horário.

As medidas valem a partir desta quinta-feira (8) para todas as cidades mineiras, inclusive Belo Horizonte. Conforme o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, o objetivo das medidas é evitar aglomerações nos horários de pico.

“As mudanças não terão impacto na efetividade da Onda Roxa, porque a restrição de circulação de forma isolada não tem impacto direto. O que realmente queremos é evitar aglomerações. Por isso a decisão de fazer com que serviços não essenciais, principalmente bares, não vendam produtos em balcão para evitar concentração de pessoas na porta. Também recomendamos cuidado até mesmo durante uma reunião familiar, em função do risco de contágio”, esclareceu.

A Associação Mineira de Supermercados (Amis) fez um informe ao setor, ressaltando que os estabelecimentos podem voltar ao horário normal de funcionamento com as empresas obedecendo à legislação do município em que atuam.