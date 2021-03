Novas diretrizes passam a regular as atividades comerciais no município de Arcos a partir desta semana, de acordo com decisão do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19. E

m reunião na tarde desse domingo (28), os membros definiram as medidas emergenciais que são necessárias para conter a disseminação do novo Coronavírus.

As deliberações regem sobre as questões relacionadas a seguir. Os estabelecimentos permitidos de funcionar são de segunda a quinta; sexta, sábado e domingo eles estarão fechados, exceto farmácias e postos de gasolina. O novo Decreto será publicado nesta segunda-feira (29).

A Prefeitura Municipal de Arcos orienta as pessoas que se programem e façam as compras durante a semana no horário estendido, e não se aglomerem nos estabelecimentos comerciais permitidos de funcionar.