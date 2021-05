Nessa quarta-feira (26), a médica veterinária Natália Gontijo, supervisora do SIM – Serviço de Inspeção Municipal de Formiga participou de uma capacitação com teoria e prática ministrada pelo Extensionista Mozair José Pinto, do Escritório da Emater-MG de Formiga.

A capacitação, que foi realizada em São Roque de Minas, na propriedade de Silvano Lima, abordou sobre sistema de tratamento de água e montagem de filtros e cloradores artesanais em propriedades rurais.

Na ocasião, participaram o Serviço de Inspeção Municipal de São Roque de Minas e Extensionistas da Emater-MG dos municípios de Piumhi, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita.

A capacitação contou com a parceria da Emater-MG, Prefeitura Municipal de São Roque de Minas, SIM de São Roque de Minas e do produtor Silvano Lima.