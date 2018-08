Redação Últimas Notícias

Nesta quinta-feira (2) circulou no WhatsApp em Formiga um áudio a respeito de uma suposta tentativa de sequestro de duas estudantes no bairro Engenho de Serra.

O áudio viralizou rapidamente. A informação partiu de um motorista de van escolar que recebeu uma ligação na tarde dessa quarta-feira (1°) da mãe das estudantes. Em tom de alerta, o homem descreve o caso ocorrido com as alunas da Escola Municipal Pio XII: “… divulguem isso aí, hoje na parte da manhã uma senhora me ligou querendo que eu arrumasse vaga para as duas meninas dela. Tem pouco tempo que ela mudou para o Engenho de Serra, as crianças estudam no Pio XII. Ontem à tarde quando ela esperava as filhas voltarem da escola, ela avistou de longe uma Kombi e um carro prata parando as duas crianças e pedindo para elas entrarem na Kombi. As crianças apavoraram e saíram correndo, a mãe percebeu o desespero das crianças e gritou. Os integrantes dos veículos perceberam e fugiram. Ela não conseguiu anotar a placa…..”

Confira o áudio: