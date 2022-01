Os casos de gripe e infecções respiratórias tiveram um aumento considerável nas últimas semanas. Inclusive, algumas capitais brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, já emitiram alertas epidemiológicos sobre um surto de gripe que causa preocupação no sistema de saúde.

De acordo com informações do portal Agora RN, além disso, é importante ressaltar que o mundo ainda está em meio à pandemia gerada pelo coronavírus e casos de Flurona – que consistem em uma dupla infecção de gripe e Covid-19 – também já começaram a ser registrados no Brasil.

Felizmente, casos graves de gripe são mais raros e o alto número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 também contribui para uma menor taxa de internações e complicações mais sérias. No entanto, um surto de doenças respiratórias ainda pode causar a superlotação de hospitais.

Por isso, é fundamental manter o bom funcionamento do sistema imunológico, para que o organismo consiga evitar e combater possíveis infecções. Dessa maneira, a nutricionista Cyntia Maureen destaca cinco alimentos que melhoram a imunidade. Confira:

1- Frutas cítricas

Laranja, kiwi, limão, tangerina, entre outras frutas cítricas. Elas são ricas em vitamina C, nutriente fundamental para o bom funcionamento do sistema imunológico. “A laranja ainda contribui no retardo do envelhecimento e prevenção da anemia, podendo ser consumida in natura ou até mesmo em sucos e geleias”, explica Cyntia.

2- Aveia

A aveia é fonte de fibras que contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo e, consequentemente, fortalecem a imunidade. Além disso, o cereal também é rico em zinco, cobre, ferro, cálcio e magnésio. Substâncias importantes para a defesa do organismo. “É válido preparar os famosos bowls de frutas para uma refeição completa logo ao acordar”, indica a nutricionista.

3 – Mel com própolis

Uma dupla poderosa para fortalecer o sistema imunológico. O mel, além de ser uma ótima opção para substituir o açúcar, também conta com características antimicrobianas, que atuam positivamente nas vias respiratórias. Aliado ao própolis, a solução também é capaz de evitar infecções e inflamações. “O melhor do mel com própolis está em sua praticidade: vendido em pequenas embalagens, eles podem ser facilmente transportados para a rua, escola e trabalho”, diz a especialista.

4 – Castanha-do-Pará

A castanha-do-pará é uma ótima fonte de vitamina E, cálcio e magnésio. Substâncias com boa atuação no fortalecimento do sistema imunológico. “Sua dose diária recomendada é entre uma e duas unidades, ou seja, um pequeno pacote chega a durar uma semana em ambientes arejados”, explica a nutricionista.

5 – Caldos e sopas quentes

Sim, a sua avó sempre teve razão. Optar por soluções quentes, principalmente durante a noite, pode aliviar alguns sintomas da gripe. Isso porque a temperatura das sopas aumenta o fluxo de secreções nasais e contribui para o bem-estar de quem já está infectado. “Abóbora com gengibre, feijão e o famoso caldo verde são ótimas opções de receitas para aqueles que estão se sentindo indispostos. Uma dica é caprichar no alho na hora do preparo pois o tempero, além de saboroso, é rico em vitamina A e C que vão favorecer o funcionamento do sistema imunológico”, finaliza Cyntia.

Importante

Tomar as vacinas, evitar aglomerações, usar máscaras e manter uma boa higienização das mãos e das superfícies são as principais maneiras de prevenir infecções virais, como gripe e Covid-19. Caso você apresente algum sintoma, como febre, tosse ou coriza, a recomendação é procurar orientação médica e manter-se isolado de outras pessoas.

Fonte: Agora RN