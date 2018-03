Subiu para 30 o número de surtos de conjuntivite no Centro-Oeste de Minas. Os novos dados foram divulgados nessa quinta-feira (15) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e se referem ao levantamento de 2018 encerrado no dia 12 de março.

O levantamento anterior sobre a inflamação nos olhos, informada na última segunda-feira (12) e referente ao período entre janeiro e 6 de março, apontava a existência de 25 surtos na região. No Estado, eram 48. Agora, são 118. O Centro-Oeste de Minas continua como a região que tem a maior concentração de surtos.

A ocorrência de uma doença é considerada surto quando um aumento repentino de número de casos na mesma área e acima do que é esperado pelas autoridades.

Casos da doença

Na região, São Gonçalo do Pará lidera o ranking, com o número de surtos passando de 24 para 26. Dores do Indaiá teve um registro até o início da semana. A cidade de Luz entrou para a lista com duas ocorrências de surto.

Em Divinópolis, maior cidade da região, onde também fica a Regional de Saúde que é referência para os municípios do entorno, ainda não há surtos notificados. Contudo, a Vigilância Epidemiológica do município informou que o número de casos de conjuntivite viral tem aumentado na cidade desde o início de março.

Conforme o órgão, cerca de 20 pessoas procuram por dia atendimento nas unidades de saúde.

Prevenção

A inflamação pode ser causada por alergia, mas é a forma provocada por vírus ou bactérias que mais preocupa as autoridades, pois a transmissão ocorre de pessoa a pessoa.

Confira as dicas da SES-MG:

Nunca compartilhe itens pessoais como maquiagem, travesseiros, óculos e toalhas de mão e rosto

Cubra o nariz e a boca quando tossir ou espirrar e evite esfregar ou tocar os olhos

Nunca compartilhe suas lentes de contato com outra pessoa e interrompa o uso caso apresente sintomas da conjuntivite

Lave as mãos frequentemente, especialmente quando passar tempo na escola ou em outros lugares públicos

Mantenha acessível um desinfetante manual como o álcool gel e use-o com frequência

Limpe sempre as superfícies com um antisséptico apropriado

Se você sabe que sofre alergias sazonais, pergunte ao seu médico o que pode ser feito para minimizar seus sintomas

Ao nadar, use óculos de natação para se proteger de bactérias e outros microrganismos presentes na água

Ande sempre com lenços de papel para secar ou limpar os olhos e jogue-os fora após o uso. Não guarde os lenços contaminados no bolso para reutilização

Não use lentes de contato ou maquiagem na região dos olhos enquanto eles ainda estiverem vermelhos ou irritados

Separe sua toalha de rosto e travesseiro, de preferência troque a fronha e a toalha todos os dias

Use apenas o medicamento indicado pelo seu médico e lave os olhos com água filtrada ou tratada

Faça compressas frias várias vezes por dia e lave o rosto e os olhos com água gelada sempre que possível

Em caso de baixa de visão, procure novamente seu oftalmologista

Evite a reinfecção não utilizando novamente a maquiagem ou lentes de contato que possa ter usado no período que estava doente

