Uma jovem, de 29 anos, foi presa, na tarde deste sábado (12), suspeita de vender medicamentos abortivos em Carmo do Cajuru.

De acordo com o delegado Weslley Castro Amaral, a jovem estava na principal avenida da cidade, em um caro com placas de Divinópolis. Ao ser abordada, a polícia encontrou dentro da bolsa dela quatro comprimidos do medicamento abortivo e a quantia R$ 948 em espécie.

Ainda segundo o delegado, a jovem tem passagens por associação ao tráfico e confessou que venderia os medicamentos a um homem por R$500. Ela não quis identificar o rapaz que compraria os comprimidos.