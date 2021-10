Um idoso suspeito de abusar de uma menina de três anos foi brutalmente espancado e jogado dentro de uma boca de lobo na noite desse domingo (10), em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada por volta de 18h30 na Rua Urupema, no Bairro São Cosme.

Segundo informações do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS), o abuso ocorreu dentro do carro dos pais da criança, estacionado na porta da casa da família. O pai disse à Polícia Militar (PM) que deixou a garota no interior do veículo por alguns momentos, sob supervisão da mãe, enquanto procurava a cadeirinha de segurança e o cartão de vacina da filha dentro da residência.

Nesse intervalo, um homem de cabelos brancos teria se aproximado de forma sorrateira da janela do automóvel, acariciado o corpo da menina e tentado beijá-la.

A cena foi vista pela dona de um bar da região. Ela então alertou a mãe, que estava num ponto onde a visão era menos privilegiada. Ambas começaram a gritar, despertando a atenção da vizinhança.