A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na capital mineira, mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão na residência de um homem, de 38 anos, suspeito de violência doméstica.

Ele é investigado pela PCMG em Pitangui, por ameaçar a ex-namorada e também por descumprir medida protetiva.

No dia dos fatos, o suspeito, que cumpria prisão domiciliar em Belo Horizonte por tráfico de drogas, foi de carro a Pitangui, acompanhado de outro indivíduo, e passou a perseguir a vítima pelas ruas da cidade. Ela percebeu a situação e buscou abrigo na casa de um parente. O homem também teria encaminhado à ex-namorada mensagens e imagens de cunho ameaçador, como fotos de armas de fogo e drogas.

De acordo com o delegado responsável, Fábio Lucas Gabrich Cruz e Silva, com a conclusão do inquérito policial o suspeito foi denunciado pela prática reiterada do crime de ameaça e por descumprimento de medida protetiva de urgência, infrações previstas na Lei Maria da Penha.