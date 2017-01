O suspeito de um assalto a um taxista foi preso nessa segunda-feira (9), na MG-170, em Arcos. O jovem, de 20 anos, foi localizado pelas equipes da PM, após informações de que ele e mais dois indivíduos estavam em atitudes suspeitas.

O jovem informou aos militares que ele e os outros dois suspeitos, um de 26 e outro de 20 anos, seriam os responsáveis pelo assalto a um taxista, ocorrido durante a madrugada. Ele informou ainda que a arma do crime estaria com um dos indivíduos que conseguiu fugir. O indivíduo foi conduzido para a delegacia em Formiga. Os outros dois indivíduos não foram localizados. A PM segue em rastreamento.

O roubo

Segundo o Boletim de Ocorrências, os três envolvidos solicitaram uma corrida ao taxista e na altura da Barra do Melo, zona rural de Arcos, agrediram o motorista, de 65 anos, e o colocaram no porta-malas do veículo Siena, placa PVC-7323.

Como o carro é automático, os ladrões tiveram dificuldade em sair com ele. Neste momento, o taxista conseguiu abrir o porta-malas e saiu pedindo socorro. Os autores fugiram levando R$40, em dinheiro. A vítima teve um corte no lábio e um no nariz e foi conduzida ao hospital, medicada e liberada.