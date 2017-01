Um jovem de 20 anos foi preso no domingo (29), na cidade de Conceição da Alagoas. Ele é suspeito de cometer homicídio em Arcos e vários assaltos à mão armada em Pains, Luz, Lagoa da Prata, Formiga, Arcos e Uberaba.

O delegado de Arcos, Elmer Flávio, disse que a Polícia Civil já estava investigando desde o início deste mês e que o rapaz é apontado como o responsável de vários crimes em Arcos, inclusive um assalto com reféns no bairro Jardim Bela Vista.

Ele também estava sendo procurado pelo assassinato de Leandro Galdino dos Santos, de 28 anos. O crime ocorreu no dia 24 de outubro do ano passado. A vítima foi morta na porta de casa, no bairro Mangabeiras. A mulher de Leandro já está presa desde o dia 16 de novembro de 2016, acusada de ser a mandante do crime.

Várias vítimas já reconheceram o jovem como autor e relataram que ele era violento. A Polícia Civil acredita que mais vítimas irão aparecer.