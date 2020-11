Um dos suspeitos do ataque a uma agência do Banco do Brasil, em Uberaba, no ano passado, foi preso em Capitólio nesta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz de 27 anos estava hospedado em um condomínio de alto padrão.

Os militares realizavam uma blitz de trânsito em um trecho que dá acesso a Escarpas do Lago. Com ele e o motorista do carro onde estavam, que não teve a idade divulgada, os policiais encontraram dinheiro, munição e celulares.

Segundo a polícia, o suspeito usava um documento de identidade do irmão, porém com uma foto dele.

O motorista assumiu ser o dono da munição. O rapaz foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Não foi informado para onde ele foi levado, segundo a PM, devido à gravidade do crime.