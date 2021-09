A Polícia Civil cumpriu, na noite de sábado (11), mandado de prisão contra um suspeito de estuprar uma mulher de 47 anos, na cidade de Nova Serrana. A ação contou com o apoio da Guarda Municipal da cidade.

O crime

No dia 9 de janeiro deste ano, o suspeito, de 32 anos, invadiu uma barraca improvisada com tábuas e lona, onde se encontrava um casal. Mediante ameaças, expulsou o companheiro da mulher, dando início ao estupro.

Após nova ameaça, a vítima teria sido levada para outro bairro, onde novamente foi violentada. Somente após um descuido do suspeito, ela conseguiu fugir e pedir socorro. A vítima foi encaminhada para atendimento médico, e os exames confirmaram o crime.

Investigação

A partir de então, a Polícia Civil deu início a investigação, visando identificar e qualificar o suspeito, para depois solicitar sua prisão. Durante as pesquisas, os investigadores descobriram que o suspeito já possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por roubo, furto, invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Thaís Santos Duarte, “trata-se de um indivíduo de extrema periculosidade, frio e violento, com passagens pelos mais diversos crimes. Esperamos inclusive, que com a sua prisão, possam surgir novas vítimas. Nosso agradecimento especial à Guarda Municipal da cidade, que esteve pronta a nos auxiliar no cumprimento do mandado”.

O suspeito foi conduzido até a delegacia regional de Nova Serrana, e depois ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça.

Fonte: Polícia civil