Um rapaz de 18 anos foi detido, nesta quinta-feira (17), por suspeita de envolvimento em uma série de furtos registrados em escolas de Divinópolis. Uma das unidades alvo do crime foi a Escola Estadual São Francisco de Paula, no Bairro Icaraí. Segundo a Polícia Militar (PM), ela foi invadida por três dias seguidos no início do mês.

Os militares receberam informações, por volta de 01h, que um ladrão teria entrado na Escola Municipal Sidney de Oliveira, no Bairro Jardim Candidés.

Diversas viaturas se deslocaram ao endereço e fizeram um cerco na unidade. Os policiais entraram na escola e se depararam com o rapaz.

Com eles, os policiais apreenderam as ferramentas usadas no arrombamento: uma chibanca, um alicate e uma mochila. O rapaz e o material foram encaminhados à delegacia.

Buscas

A PM informou que o trabalho realizado pelas equipes de Inteligência do 23º Batalhão de Polícia Militar tinha resultado na informação de que o rapaz detido nesta quinta seria o autor dos furtos.

Com base nas informações, os militares passaram a monitorar o rapaz que chegou a ser abordado nesta terça-feira (16), mas nada de suspeito tinha sido encontrado.

Furtos

A PM informou que vários furtos foram registrados nas escolas da cidade. A Escola Estadual São Francisco De Paula foi alvo do crime na segunda (7), terça (8) e quarta-feira (9).

Segundo a polícia, ele também foi o autor do furto ocorrido na unidade do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) do Bairro Lagoa dos Mandarins, em março. Na ocasião, durante diligências, militares localizaram e recuperaram parte do material furtado na casa dele.

