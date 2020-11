Um jovem, de 20 anos, procurado por diversos crimes, foi preso pela Polícia Civil durante perseguição, na cidade de Arcos.

Ele é investigado por participação no tráfico de drogas, roubo, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, e estava com mandado de prisão em aberto. Além dele, duas pessoas foram presas durante a ação, uma em virtude de medida judicial e outra em flagrante. A ação ocorreu no último fim de semana.

Na residência do alvo principal, no bairro Santa Efigênia, estava um jovem de 21 anos, que também possuía mandado de prisão. Ele já era monitorado por tornozeleira eletrônica e havia retirado o equipamento com o intuito de se esquivar da vigilância. Na sequência da intervenção da equipe, no bairro São José, outro suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Durante o procedimento policial, o primeiro investigado fugiu por um matagal. Em seguida, ele e outro jovem praticaram um roubo contra um motoboy. Após levantamentos, que contaram com apoio das polícias Militar e Penal, a PCMG encontrou a dupla em um veículo de transporte por aplicativo.