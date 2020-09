A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão, em Arcos, no Centro-Oeste mineiro, contra um homem, de 25 anos, suspeito de armazenar e compartilhar material de pornografia infantil.

A prisão foi realizada nesta quarta-feira (30), quando o suspeito estava na residência dele.



Segundo o delegado Patrick Carvalho, responsável pelo inquérito policial, as investigações se iniciaram após a polícia tomar conhecimento de que o investigado estava compartilhando diversas fotos contendo nudez de crianças em uma rede social. “No decorrer do inquérito, foram colhidos depoimentos e provas que justificaram o pedido de prisão preventiva do suspeito, cumprido nesta data. As investigações prosseguem com possível indiciamento do suspeito pelo crime relacionado à pornografia infantil previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), remetendo os autos ao Ministério Público”, conclui.



O investigado foi conduzido ao Sistema Prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Portal Arcos