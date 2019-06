Em averiguação a uma denúncia anônima, a Polícia Militar de Formiga conseguiu prender na madrugada deste domingo (16), o suspeito de praticar vários crimes na cidade.

De acordo com a denúncia, T. R. L., de 23 anos, bastante conhecido no meio policial, com passagens por homicídio, vários registros de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, corrupção de menores e desobediência, estaria se escondendo em uma casa abandonada no bairro Jardim Montanhês.

Foi planejada pela Polícia Militar uma ação para prender o suspeito que possuía em desfavor dele um mandado de prisão. Ao perceber que o imóvel estava cercado, o homem tentou fugir e resistiu contra os policiais. Ele foi contido e preso. Com ele foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre 32, com seis munições.

Durante buscas no imóvel, foram encontrados embaixo de um colchão, três telefones celulares, R$ 31.655 e uma bucha de maconha. Em uma pochete, foram encontradas mais três munições calibre 32 e em outro quarto foi encontrada uma bateria para rádios transmissores (HT).