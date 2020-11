A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandado de prisão temporária de um jovem, de 26 anos, suspeito de matar a namorada dele, de 35, em Divinópolis.

O indivíduo foi preso na quinta-feira (29), quando se apresentou na delegacia. Contra ele já havia a medida judicial representada pela PCMG no âmbito da investigação policial.

O feminicídio ocorreu no dia 10 de outubro deste ano, no bairro Niterói, e causou grande repercussão na cidade. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca. Ela chegou a ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do crime. As apurações apontam que a motivação está ligada a desentendimentos no relacionamento do casal.

A delegada Maria Gorete Rios explica que, imediatamente após o crime, a Polícia Civil instaurou inquérito policial e representou pela prisão do suspeito. “Nossa equipe foi informada pela Polícia Militar de que o suspeito teria evadido para uma casa em Pedro Leopoldo, onde trocou de roupa e deixou para trás a camisa usada na hora do crime. A camisa foi apreendida e encaminhada para perícia criminal”, conta.