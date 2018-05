Um jovem foi preso por furto nessa quarta-feira (16), na rua João Vaz, no Centro de Formiga.

Com ele, a Polícia Militar recuperou alguns materiais furtados.

A vítima, um adolescente de 14 anos, relatou que sua bicicleta havia sido furtada. Ao verificar as imagens da câmera de monitoramento do local, foi constatado o furto.

O suspeito era bastante semelhante ao autor de outros dois furtos de bicicletas.

Durante rastreamento, o jovem de 18 anos foi localizado e, assim que viu a viatura policial, tentou fugir, mas sem êxito.

Ele assumiu a autoria dos furtos nos últimos dias, e disse ter repassado uma bicicleta para outro homem por quantia não informada.

A referida bicicleta foi encontrada com o homem de 32 anos.

Em seguida, com a cooperação do suspeito, foram localizadas as outras três bicicletas.

O suspeito pelos furtos informou que havia comprado drogas no interior de um cemitério, com o dinheiro da venda das bicicletas. No local, próximo ao túmulo indicado, foram encontradas duas réplicas de fuzis e um rádio transmissor, que são produtos de furto.

O indivíduo foi preso e encaminhado para a delegacia, juntamente com o material recuperado. O indivíduo já foi preso em outras oportunidades.