A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação integrada com a Polícia Militar, nessa quinta-feira (2), prendeu um homem, de 30 anos, investigado por cometimento de furto em uma escola estadual do município de Carmo do Cajuru.

O crime ocorreu em abril deste ano, e foram levados diversos equipamentos eletrônicos. A PCMG recuperou dois itens avaliados em cerca de R$ 6 mil.

De acordo com o delegado Weslley Castro, responsável pelo inquérito policial, no dia dos fatos, indivíduos pularam o muro e arrombaram a porta da escola, que fica no bairro São Luiz. No decorrer das apurações da PCMG, o suspeito foi identificado e dois retroprojetores recuperados.

Prisão