Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil, suspeito de praticar furto em um restaurante na cidade de Pitangui.

Contra ele, já havia um mandado de prisão preventiva representado no âmbito da investigação policial.

Conforme levantado, foram subtraídos diversos itens, como carnes, cervejas, refrigerantes e chocolates. Parte dos produtos subtraídos foi recuperada pela PC.

No dia do crime, ocorrido no final do mês de maio, o indivíduo invadiu o estabelecimento, durante a madrugada, quebrando o vidro de uma das portas.