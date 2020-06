Um homem de 37 anos, suspeito de ter praticado um homicídio em São João Del Rey alguns dias atrás, foi preso em Arcos, pela Polícia Militar, por volta de 23h de domingo (21).

Ele foi encontrado em uma casa situada à rua Sebastião Alves Pereira, bairro Jardim Bela Vista.

O suspeito tentou fugir pulando muros, mas foi alcançado e contido pelos policiais.

Após a prisão, o suspeito foi entregue às autoridades policiais de São João Del Rey, para as demais providências policiais e judiciais.

As informações sobre o paradeiro do suspeito chegaram através de militares da cidade onde ocorreu o homicídio. Não foram divulgados detalhes do crime que o homem é suspeito de praticar.

Fonte: Polícia Militar de Arcos