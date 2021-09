A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão temporária contra um suspeito, de 25 anos, em Formiga. Ele é suspeito de um homicídio que vitimou um homem, de 35 anos, no dia 1º de junho deste ano. A medida judicial foi cumprida no dia 13 de setembro.

Após investigações, a equipe coordenada pelo delegado Luís Paulo de Oliveira identificou a autoria e prendeu o suspeito. “Representamos pela prisão temporária, cumprida no último dia 13, já que o investigado permaneceu foragido desde o dia do fato. Questionado, ele negou seu envolvimento no homicídio”, conta.

Ainda segundo o delegado, a motivação do crime está relacionada ao tráfico. “As partes eram envolvidas com o tráfico de drogas e uso de substâncias entorpecentes”, revela ao acrescentar que o inquérito policial tramita com prioridade e, tão logo concluído, será remetido à Justiça.

Após a conclusão dos procedimentos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, e posteriormente ao Sistema Prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. A ação policial foi realizada pela equipe da Delegacia de Crimes Contra a Vida em Formiga