Um jovem, de idade ainda não divulgada pelas autoridades, morreu afogado no fim da manhã deste sábado (16), após tentar atravessar, a nado, uma lagoa localizada às margens da MG 050, no município de Pimenta.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, antes de se afogar, o suspeito invadiu uma residência no bairro Peixe Vivo, acompanhado de um comparsa. Informações iniciais dão conta de que ambos os envolvidos no caso são menores de idade.

O afogamento ocorreu após os dois jovens fugirem do local devido a chegada dos militares. Os dois foram perseguidos e tomaram caminhos opostos, sendo que um deles pulou na Lagoa de Furnas e tentou atravessá-la a nado, porém se afogou devido ao cansaço.

O Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados e após buscas, o corpo do jovem foi encontrado já no período da tarde. A perícia técnica foi acionada para a liberação do corpo.