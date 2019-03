O suspeito de matar a namorada em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na madrugada desse domingo (10), fez uma declaração de amor pública para ela dois dias antes do crime.

A estudante de direito Lidiane Oliveira, de 24 anos, foi morta a facadas por Jhonatan Campos, de 22 anos, que é considerado foragido. A mãe da vítima também foi ferida e está internada em estado grave.

“À mulher da minha vida, que me apaixono todos os dias e sou grato por ela estar comigo. Feliz Dia da Mulher”, escreveu Jhonatan em uma rede social na sexta-feira (8).

Segundo a polícia, antes do crime o casal estava em uma festa e discutiu ao chegar em casa. Em seguida, Jhonatan foi embora, mas prometeu voltar.

Pouco depois da 1h, Lidiane telefonou para a polícia para avisar sobre as ameaças que havia recebido. Policiais foram até o local e registram o boletim de ocorrência.

No entanto, meia hora depois de ameaçar a namorada, Jhonatan voltou ao local com uma faca, quebrou os vidros da porta, entrou na casa e feriu Lidiane na região do pescoço com vários golpes.

Antes de fugir, ele ainda feriu gravemente a mãe de Lidiane, Rosa Aparecida de Oliveira, também com facadas no pescoço. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Universitário de Ponta Grossa. Nesta segunda-feira (11), ela permanecia em estado grave na UTI.

Segundo a Polícia Civil, as buscas por Jhonatan Campos continuam sendo feitas pela região e um pedido de prisão preventiva por feminicídio foi encaminhado à Justiça.

