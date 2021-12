A Polícia Civil prendeu preventivamente, na sexta-feira (17) um suspeito, de 30 anos, por homicídio consumado e tentado contra duas mulheres, de 23 e 43 anos. O crime ocorreu na quinta, em Perdões.

De acordo com as apurações, suspeito e vítimas comemoravam o título de um time de futebol, próximo a um bar da cidade. De acordo com a vítima sobrevivente, de 43 anos, o homem teria soltado um foguete perto delas, que reclamaram do ocorrido.

Ainda de acordo com a testemunha, o suspeito e a esposa dele iniciaram, depois, uma discussão com a segunda vítima, de 23. Contrariado, o investigado teria efetuado três tiros com arma de fogo contra a mulher, que morreu posteriormente, e um na direção da amiga, que ainda tentou proteger a filha e foi atingida na região do tórax.

A PCMG instaurou inquérito policial imediatamente, ouviu diversas testemunhas, e, por fim, representou pela prisão preventiva do suspeito, que já se encontra no sistema prisional.