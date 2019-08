A Polícia Civil divulgou nesse sábado (24), que prendeu um dos suspeitos de ter matado um idoso de 65 anos, em Divinópolis.

O homem estava desaparecido e foi encontrado sem vida na sexta-feira (23), no bairro Jardim das Acácias. A motivação do crime não foi divulgada.

De acordo com informações do delegado, Leonardo Pio, a PC investiga o caso há uma semana.

O corpo foi encaminhado para o IML de Belo Horizonte. A Polícia fará uma coletiva nesta segunda-feira (26) para falar sobre o caso.

De acordo com a PC, a vítima foi vista pela última vez no dia 16 deste mês.O desaparecimento ganhou destaque nas redes sociais.

De acordo com familiares da vítima, o idoso foi queimado e enterrado próximo a um pé de limão no quintal do barracão onde ele morava.