Nessa quarta-feira (17), uma ação em conjunto da Polícias Civil e Militar resultou na prisão de um homem de 24 anos, suspeito de envolvimento em um de furto de gado ocorrido na segunda-feira (15), em Araújos. De acordo com os levantamentos, ele teria utilizado o veículo da empresa em que trabalha como motorista e entregador para cometer o furto.

Na segunda-feira, o proprietário da fazenda invadida percebeu, através de câmeras de segurança, a presença de um veículo e a movimentação de pessoas no local. Imediatamente, ele se deslocou até a propriedade, surpreendendo os invasores, que fugiram em alta velocidade. Ao verificar a situação dos animais da fazenda, encontrou uma de suas vacas, que estava prenha, morta e sem algumas partes.

Diante das informações as Polícias Civil e Militar deram início às investigações, com a apreensão do veículo utilizado no crime e a posterior prisão de um dos suspeitos.

Segundo o delegado responsável Harley do Valle, a Polícia Civil segue com as investigações, visando a prisão dos demais envolvidos. “A rápida prisão de um dos suspeitos e a identificação dos demais envolvidos traz uma resposta efetiva e pacificadora à população da região”, ressalta.