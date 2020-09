A Polícia Militar de Capitólio prendeu, no início da noite desse sábado (26), um homem foragido da Justiça do Rio de Janeiro.

De acordo com informações do Jornal da Onda, o homem estava no Balneário Escarpas do Lago e já teria sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável, no Rio de Janeiro, e procurado em três Estados.

O serviço de inteligência da polícia, de posse das informações, fez contato com as Polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro, sendo possível identificar o veículo utilizado pelo foragido.

Após intenso rastreamento, a Polícia de Capitólio conseguiu localizar o homem, que foi devidamente cientificado do mandado, preso e encaminhado à delegacia em Piumhi.