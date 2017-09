A Polícia Militar recebeu informações, nessa quarta-feira (13), de que suspeitos estavam em dois veículos, um Fiat/Palio, azul e um Renault/Duster, branco, próximos à área bancaria, na rua Rodrigues Pereira no Centro de Pimenta.

Os militares iniciaram rastreamento e localizaram o Palio, com placa de Belo Horizonte, com cinco homens. Durante a abordagem, ficou constatado que alguns dos suspeitos tinham passagem por furto e outros por roubo, mas não havia nenhum mandado de prisão em desfavor deles, razão pela qual foram liberados.

O outro carro foi localizado próximo a uma agência bancária. No local, os militares abordaram um jovem de 19 anos.

Durante buscas no veículo, os militares encontraram um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, uma toca ninja, um bloqueador de celular, rádio e rastreador de veículo. Os militares constataram que a placa do veículo era falsa e que o automóvel foi roubado em Belo Horizonte, no sábado (9).

A Polícia Militar acredita que os suspeitos estavam realizando levantamentos para a prática de furto ou roubo em Pimenta.

O jovem foi preso sendo encaminhado para a delegacia, juntamente com o material apreendido. O veículo foi levado para o pátio.