Um homem de 34 anos foi preso em Pitangui por envolvimento em roubos a três postos de combustíveis da cidade no mesmo dia.

Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil na terça-feira (12).

O delegado responsável pelas investigações, Fábio Gabrich, explicou que a autoria do crime foi confirmada com base no reconhecimento das vítimas e nos materiais apreendidos pela Polícia Militar no dia dos crimes.

O indivíduo chegou a ser perseguido pelos militares após os roubos. Durante a fuga, ele caiu da moto onde estava, mas conseguiu fugir por um matagal. A PM apreendeu a motocicleta, um tênis, um boné e um capacete que foram levados para a delegacia.