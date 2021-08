Na noite desse sábado (14), por volta das 20h30, o vigilante de uma fábrica de pré-moldados foi surpreendido dentro do estabelecimento por um homem que trajava roupas escuras e estava de capacete. O indivíduo agrediu o vigilante com um bastão de ferro, causando lesões no corpo e braços.

Após isso, o homem roubou uma motocicleta de propriedade da empresa e fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e após conversa com a vítima, o proprietário e demais funcionários do local, descobriram o suposto autor do crime.

Os policiais deslocaram até uma comunidade rural e, após cerco à residência, efetuaram a prisão do responsável pelo crime. As vestimentas que o autor utilizava no momento do crime também foram apreendidas.