A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em Pains, nesta semana, um homem, de 30 anos. Ele é investigado por roubo.

Segundo apurado, no dia 31 de outubro, a vítima, de 53, foi surpreendida pelo suspeito, ao sair de um bar, onde assistiam juntos a um jogo de futebol.

O indivíduo teria agredido a vítima, que bateu a cabeça ao cair e chegou a ficar desorientada, e, na sequência, subtraiu a carteira dela.

De acordo com o delegado Patrick Carvalho, o inquérito policial foi concluído, com indiciamento do suspeito. As investigações foram realizadas pelas equipes da PCMG em Pains e Arcos.