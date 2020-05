Um jovem de 20 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão, nessa terça-feira (26), em Divinópolis.

Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito do latrocínio de um açougueiro, de 56 anos, em abril, no bairro Belvedere.

O delegado responsável pelo caso, Vivalde Levilesse Ferreira Júnior, afirmou que o suspeito esteve na casa da vítima no dia 20 de abril, um dia antes de o açougueiro ter sido encontrado morto.

“Apurou-se que, por volta das 21h45, enquanto chegava na residência, a vítima foi surpreendida pelo jovem que, após golpeá-la por diversas vezes na região da cabeça, asfixiou-a, provavelmente, com uma almofada. Cerca de 20 minutos depois, o rapaz deixou a residência na posse do veículo da vítima e dos demais objetos subtraídos”, afirmou o delegado.

O corpo do homem foi encontrado dentro da casa dele, no dia 21 de abril, com lesões no rosto e sinais de asfixia. Na ocasião, foram levados uma TV, dinheiro, uma bicicleta e um veículo, que foi encontrado incendiado e abandonado a poucos quarteirões do imóvel.

Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na ação. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para apurar a participação de um segundo suspeito.

Fonte: Polícia Civil