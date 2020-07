Na madrugada desta sexta-feira (24) por volta de 2h30, a equipe policial de São Gonçalo do Pará recebeu uma ligação informando que indivíduos portando armas de fogo haviam cometido um assalto em um posto de combustíveis na rodovia BR-262, em Pará de Minas.

Em seguida, os suspeitos haviam fugido em uma camionete Fiat/Strada sentido a cidade de Nova Serrana.

Diante da informação, a equipe se posicionou na entrada da cidade e se deparou com uma camionete com as mesmas características.

Ao avistar a viatura, o condutor empreendeu fuga, entrando em uma estrada vicinal, sentido a cidade de Divinópolis.