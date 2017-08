Uma loja de eletroeletrônicos foi furtada na madrugada desta sexta-feira (11) no Centro de Oliveira. O gerente do comércio informou à Polícia Militar que os criminosos arrombaram a porta de blindex, cortaram os cadeados de proteção e levaram 12 TVs de várias marcas.

Até o momento, ninguém foi preso, mas as câmeras de segurança de outras lojas da região mostraram uma movimentação de um carro suspeito. As imagens poderão ajudar na investigação do crime.