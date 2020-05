Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta quarta-feira (27). Eles são suspeitos de roubar e fazer sete pessoas da mesma família reféns em um assalto à uma fazenda em Dores do Indaiá. O assalto ocorreu na madruga dessa terça-feira (26).

De acordo com a PRF, os agentes abordaram uma caminhonete L-200 Triton trafegando pela BR-040, na região do Bairro Califórnia, em Belo Horizonte. Durante a fiscalização foi constatado que o veículo era clonado e tinha documentação e placas falsas.

Durante as buscas no interior da caminhonete, os agentes localizaram a chave de um veículo Mercedes-Benz. Ao investigarem sobre a origem da chave, os policiais descobriram que os dois ocupantes do veículo haviam participado do assalto, onde roubaram carros, jóias e dinheiro.

Ainda conforme a PRF, os agentes encontraram ainda uma Mercedes estacionada próximo ao Ceasa, em Contagem, e com apoio de uma equipe da Rotam, outra caminhonete Hillux também levada no assalto foi localizada estacionada em uma rua no Bairro Água Branca, em Contagem.