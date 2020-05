Pelo menos quatro suspeitos de participação na morte do 2º sargento da Polícia Militar, Rodrigo Sarto Lomonte de Oliveira, de 37 anos, já foram presos. A Polícia Militar informou que ainda faz buscas em Boa Esperança e cidades vizinhas em busca de mais suspeitos.

O policial foi morto na noite de sábado (16) após uma perseguição a dois homens em uma moto furtada em Boa Esperança.

O corpo do policial foi enterrado na tarde de domingo (17) no Cemitério Municipal de Varginha com honras militares. Durante a cerimônia, o comandante geral da Polícia Militar em Minas Gerais, Coronel Giovane Gomes da Silva, fez um discurso dirigido à família.

O crime

De acordo com a Polícia Militar, Oliveira estava em uma equipe que fazia um patrulhamento na Avenida Brasil, próximo à rodovia BR-265, quando viu uma motocicleta furtada. Os dois ocupantes não respeitaram o sinal de parada dos policiais e foram perseguidos até o bairro Populares.