Um jovem de 26 anos e um homem de 37 foram detidos na noite dessa quinta-feira (31) no trevo da rodovia MG-260 com a BR-381, suspeitos de tentar sequestrar o gerente de um banco em Cláudio. De acordo com a Polícia Militar, eles têm passagens por vários crimes.

A PM disse que foi chamada por familiares da vítima, que informaram que um homem havia entrado no prédio localizado no Centro procurando pelo gerente que mora no local.

Ele chegou a ser visto pelos militares na escada do edifício, contudo, conseguiu fugir com a ajuda de um comparsa que aguardava do lado de fora em um carro. Após um cerco policial, a dupla foi abordada tentando sair da cidade.