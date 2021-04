Dois rapazes de 20 e 21 anos foram detidos durante os trabalhos da Operação “Semana Santa” por suspeita de tráfico de drogas em Itaúna. As ocorrências foram registradas no Bairro Piedade e no Centro, nessa sexta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem de 21 anos foi abordado pelos militares do 23º Batalhão em atitude suspeita, no Centro. Após buscas, foram encontrados com ele dois potes contendo maconha e dinheiro de origem suspeita. A quantidade de maconha não foi informada.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, juntamente com as drogas apreendidas.

Drogas apreendidas no Bairro Piedade