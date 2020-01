Redação Últimas Notícias



A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16) os suspeitos de cometerem tentativas de homicídio na área de produção de uma padaria, na rua Lassance Cunha no bairro Jardim das Acácias, em Formiga.

De acordo com o delegado regional em exercício, Danilo César Basílio, os suspeitos são dois adolescentes. Eles ficarão sob cautela na Penitenciária Regional de Formiga pelo prazo de 5 dias, até a liberação de vagas em um centro socioeducativo. A Polícia Civil não divulgou a identidade dos indivíduos e a motivação do crime.

Conforme o delegado, a audiência referente ao caso ocorrerá ainda neste mês.

O crime

As tentativas de homicídio foram registradas no dia 6 deste mês. Os dois suspeitos chegaram no local em uma motocicleta. Um deles invadiu a área de produção da padaria e atirou diversas vezes contra os dois funcionários que estavam trabalhando no local. Por sorte, ninguém se feriu.

Uma das vítimas conseguiu fugir e pedir ajuda. Ele ainda foi alvo do adolescente que disparou diversos tiros contra ele antes de fugir na garupa da moto.

As câmeras de videomonitoramento do estabelecimento flagraram o crime; confira:

Força tarefa

O delegado Danilo César informou ao Últimas Notícias que após a onda de crimes contra a vida ocorridos na primeira quinzena deste ano, a 4ª Delegacia Regional criou uma força tarefa.

A ação foi criada com o objetivo de investigar os crimes com mais rapidez. “Vários investigadores que estavam de férias foram convocados para retornarem as atividades e todas as investigações estão em fase avançada”, informou o delegado.