Cinco pessoas foram presas na noite dessa sexta-feira (2), em Arcos, suspeitas de associação ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima sobre intenso tráfico de drogas às margens da BR-354, bairro Calcita, nas proximidades de um hotel.

Os militares passaram a monitorar com atenção o local. Com o apoio das câmeras do sistema ‘Olho Vivo”, perceberam duas mulheres e um homem fazendo contato com várias pessoas de forma suspeita. Num determinado momento, outros dois homens chegaram em uma moto e se aproximaram do hotel e dos outros envolvidos, resultando na abordagem da polícia.

Com os ocupantes da moto foram encontrados, dentro de uma mochila, uma arma de fogo – revólver calibre 38, contendo 6 munições intactas. No quarto do hotel em que um dos abordados estava hospedado foram localizados 17 pedras de crack, um tablete de maconha e R$102, em dinheiro.

Um dos indivíduos com quem a arma foi encontrada revelou à PM que havia combinado com uma das mulheres o roubo de vários veículos em Arcos, preferencialmente de médio porte, como Toyota Hillux, Chevrolet S-10, Ford Ranger, VW Amarok e Fiat Toro. Disse ainda que iriam receber R$ 8 mil por cada veículo roubado e que o revólver seria usado nos assaltos, acrescentando que a mulher providenciaria abrigo e alimentação para eles, além de indicar quais veículos seriam alvos em potencial da ação criminosa. A mulher confirmou a versão do suspeito.

Com o flagrante, receberam voz de prisão, dois jovens de 20 anos, de Pompéu; um homem de 29 anos, de Vespasiano; duas jovens de 20 anos, uma natural de Contagem e a outra de Piumhi. Ambos foram conduzidos à Delegacia Regional de Formiga.

A droga, a arma, munições e os telefones celulares apreendidos foram repassados para a Polícia Civil.